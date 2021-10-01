الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى يكشف آلية حماية الطريق الدولى والأراضى الزراعية من تغيرات المناخ

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية، ونظرًا لتعرض المنطقة الساحلية بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي للغمر بالمياه أثناء “النوات” وهياج البحر خلال فصل الشتاء، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الطريق الدولي والأراضي الزراعية المجاورة.
وأوضح “عبدالعاطي”، في بيان اليوم، أن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، نفذت عددًا من أعمال الحماية في هذه المنطقة بأنسب الأساليب وباستخدام مواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، كما طرحت عدة عمليات لإنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال لقطاع الحماية ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال لتجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وأضاف أن أعمال الحماية تهدف لحماية المشروعات الاستثمارية بالمنطقة، والتي تضم محطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية قيد التخطيط بأجهزة محافظة كفر الشيخ، وتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي والاستثمارات الحالية والمستقبلية عليها.
ولفت إلى أن ترعة سيدي يوسف تخدم قري "سيدي البدري – سيدي طلحا"، وتم تأهيلها بالإضافة لتأهيل عدد من المساقى الآخذة منها بهدف تطوير المنظومة المائية في المنطقة بشكل متكامل، مشيرًا إلى أنه سبق تدعيم الترعة بمحطة خلط مياه صرف زراعي عام ٢٠١٤ لتحسين حالة الري بالترعة.
وأشار إلى أنه وبعد تأهيل الترعة فقد تم حسم شكاوى الري نهائياً بالمنطقة، بالإضافة لتحسين نوعية المياه، حيث كانت الترعة تتعرض لتداخل مياه البحر المالحة أثناء فترة البطالة، وما يستلزمه ذلك من ضخ كميات مياه زائدة لإزاحة الملوحة، وهو ما انتفت الحاجة إليه بعد تنفيذ عملية التأهيل، بالإضافة لتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، ووصول المياه للنهايات في التوقيتات المطلوبة وبالكميات والنوعية الملائمة للزراعة.

كفر الشيخ السياحية محافظة الرى مشروعات استثمارات الدكتور محمد عبدالعاطي

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