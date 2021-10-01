الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تؤكد ضرورة تضافر الجهود لتجنب زيادة احترار الأرض

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول موضوع هدف اتفاق باريس والخاص بالحفاظ على عدم ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وإبقاء درجة الاحترار دون الـ1.5 درجة مئوية، وذلك على هامش مشاركة مصر بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيفه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر القادم.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة تضافر الجهود لتجنب زيادة احترار الأرض وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة في تنفيذ التزامات فترة ما قبل 2020 فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل، حتى لا يتم تحميل عبء سد هذه الفجوة على الدول النامية ما بعد عام 2020.

الدكتورة ياسمين فؤاد

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وخلال الجلسة أيدت دولة الهند رؤية مصر فى مداخلتها كما سجلت رئيسة الجلسة ملاحظات الدول لرفع تقرير الاجتماعات إلى رئيس المؤتمر.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرارة الأرض درجة الإحترار درجه مئويه مؤتمر الأطراف الحكومة الإيطالية

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