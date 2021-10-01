الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند تُسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند
تايلاند

 أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الجمعة، تسجيل 11 ألفًا و754 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و615 ألفا و229 إصابة.
وذكرت الوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 123 وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 16 ألفًا و850 حالة، حسبما نقلت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية.
وتعافى على مدار أمس 12 ألفا و473 حالة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و483 ألفًا و146 شخصًا.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة اقتصادية حكومية في تايلاند على ضخ 45.4 مليار بات (1.34 مليار دولار) على مدار ثلاثة شهور لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن خطة اللجنة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقضي بأن تمنح الحكومة 3000 بات لكل عامل من العاملين الذين يقدر عددهم بـ5 ملايين، ويعملون  في الشركات المتوسطة والصغيرة، المدرجة ضمن صندوق الأمن الاجتماعي.

 ومن المقرر أن يتم توزيع الدعم خلال الفترة من نوفمبر حتى يناير المقبلين بشرط أن تبقى الشركة الحاصلة على الدعم على ما لا يقل عن 95% من قوتها العاملة خلال هذه الفترة.

كما وافقت اللجنة على خطة لإعادة فتح البلاد أمام السائحين الأجانب بهدف جذب مليون سائح خلال الربع الرابع والربع الأول من العام المقبل، ما سوف يحقق دخلًا بقيمة 60 مليار بات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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