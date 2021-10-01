«تجار المحمول» ترحب ببدء تطبيق المواعيد الجديدة لعمل المحال

رحب تجار المحمول بتطبيق العمل بالمواعيد الشتوية التي أقرها مجلس الوزراء، بداية من اليوم الجمعة، والتي تبدأ من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، عدا الخميس والجمعة، وأيام العطلات والإجازات الرسمية والأعياد، تستمر ساعة واحدة حتى 11 مساءً.

وأشاروا إلى أن تداعيات أزمة كورونا أثرت سلبًا على القوة الشرائية ومن ثم على حجم مبيعات الهواتف الذكية ومستلزماتها بنسب تتراوح مابين 10 و20%.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية، إن جميع التجار وأصحاب المحلات، ملتزمين بالمواعيد الجديدة، مشيرًا إلى أن حجم سوق الهواتف الذكية في مصر يتجاوز 60 مليار جنيه سنويًا، ويعمل بهذه الصناعة نحو 5 ملايين مستفيد سواء عمالة مباشرة، والتي تتخطى 2 مليون عامل، والأخرى غير المباشرة نحو 3 ملايين مستفيد.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن الشركات العالمية تتنفش بقوة على السوق المصرية والذي يعد أكبر سوق استهلاكي في منطقة إفريقيا لأدوات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مبيعات الهواتف تخطت 20 مليون جهاز سنويًا، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، في حين أن سوق إكسسوارات ومستلزمات الهواتف يتراوح بين 10-15 مليارات جنيه سنويًا.

ولفت “طلعت” إلى أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد مشتركي الهاتف المحمول في مصر، حيث سجل نحو 101 مليون عميل خلال شهر أغسطس الماضي، في حين أن مستخدمي إنترنت الموبايل يمثل 60% من أعداد المشتركين بالهاتف المحمول، وهذا يتطلب استخدام الهواتف الذكية المختلفة.

وتوقع رئيس الشعبة، أن يحقق تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لغلق المحلات انتظام لدورة العمل وتوفير في تكاليف التشغيل واستهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تطبق هذه القواعد التنظيمة للسوق والتي ترغب فيها الكيانات التجارية وسلاسل التجارية الكبيرة المسجلة والمشهر بشكل رسمي.

ونوه بأن تطبيق وزارة المالية للفاتورة الإلكترونية أمر مهم ويحمي المستهلكين من الأسعار الوهمية، ويضمن حقوقه في استرجاع المنتجات، مشيرًا إلى أن الشعبة بدأت في تدريب أعضائها على النظام الجديد بالتعاون مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور على أن تكون المواعيد الجديدة كالآتي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.