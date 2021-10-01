الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

 أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفًا و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و435 ألفا و413 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 172 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 56 ألفا و446 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وتعافى على مدار أمس، 3264 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و258 ألفًا و455 شخصًا.

وفي نفس السياق، قال وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، إن وزارة الصحة قررت إعدام 34 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كوفيد-19" بسبب ظروف التخزين غير المناسبة.

وأضاف لياشكو، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، حسبما أوردت وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية، الخميس:"كانت هناك تقارير عن عطل في سلسلة التبريد أثناء النقل.. أخذنا لقاح فايزر هذا وبدأنا التحقيق، وتم تخزينه في مستودع".

وقال لياشكو:"لم يكن لدينا دليل واضح على أن نظام درجة الحرارة قد تعطل بالفعل، لهذا السبب تم تخزين جرعات اللقاح في مخزن، لا يمكننا استخدام اللقاح الذي تم فيه تعطل نظام درجة الحرارة".

وأوضح الوزير أن هذه المسألة تخص 34 ألفا و36 جرعة من لقاح فايزر.

وتعليقا على لقاحات أسترازينيكا التي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر، قال لياشكو إنه سيتم استخدام حوالي 1700 جرعة اليوم.
 يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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