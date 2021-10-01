روسيا تتوقع زيادة صادراتها من الغاز الطبيعى خلال العام الجارى

تتوقع روسيا زيادة إمدادات شركة جازبروم الروسية للغاز إلى الأسواق الرئيسية، ومن بينها أوروبا والصين إلى 197.3 مليار متر مكعب خلال العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق العالمية أزمة حادة في الغاز الطبيعي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا الحجم يزيد بنسبة 10%ة عن إنتاج الشركة العام الماضي، كما يفوق بنسبة طفيفة توقعات جازبروم عن انتاجها لعام 2021.

وكانت شركة الغاز الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنها تتوقع تصدير 183 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا فضلا عن 8.5 مليار متر مكعب إلى الصين.

وتندرج هذه التوقعات في إطار النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي الروسي، والتي اطلعت عليها وكالة بلومبرج وتستخدمها الحكومة الروسية لصياغة مشروع موازنة 2024-2022.

وتقول وكالة "بلومبرج" إن الصادرات الفعلية لعام 2021، ربما تختلف عن هذه الأرقام حسب القرارات النهائية لشركة جازبروم التي تتوقف على أوضاع السوق وطلبات العملاء والقدرات الانتاجية للشركة.

وكانت "جازبروم"، التي وفرت العام الماضي نحو ثلث الغاز الطبيعي الذي تستهلكه أوروبا، قد تعرضت لانتقادات واتهامات بأنها تعمدت خفض صادرات الغاز إلى أوروبا خلال الشهرين الماضيين في إطار ضغوطها للحصول على موافقة سريعة على خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي يمر في منطقة البلطيق، بحسب بلومبرج.

وعلي صعيد آخر.. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، الخميس، أن السلطات الفيدرالية الروسية لم تتخذ قرارًا بعد بشأن فرض إجراءات تقييدية إضافية لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر ويشهد العديد من التغيرات.

وقال بيسكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نرى أن هناك موجة آخذة في الازدياد، لذا سيتعين على جميع الأقاليم بالتأكيد الاستجابة إلى هذه التغييرات"، محذرا من أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر.

كما أشار بيسكوف، عند سؤاله حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد فكرة فرض القيود على الأشخاص غير الملقحين، إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا أن تلقي اللقاح هو أمر اختياري يرجع إلى حرية كل فرد.