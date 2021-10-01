الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العدل»: أولوياتنا إصدار قوانين الأحوال الشخصية والمالية العامة والعمل

عبدالمنعم إمام، رئيس
عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل،

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الـنـواب، إن أولويات الحزب التشريعية في الانعقاد الثاني تتبلور حول انتظار رد الحكومة تجاه عدد من القوانين الهامة، وستستغرق وقتا ليس بالقصير من أجل إتمامها، مثل قوانين الإيجار القديم و الأحوال الشخصية و المالية العامة.

وأضاف  رئيس حزب العدل في تصريحات لـ"الدستور"، "ننتظر طرح قانون العمل، والمطروح أمام مجلس الشيوخ، وينتظر خروجه للنور من أجل إصلاح العديد من الأمور المتعلقة بأحوال العاملين في قطاعات مختلفة، مشيرا إلى أن نواب حزب العدل في حالة جاهزية واستعداد لمعاودة العمل بوتيرة برلمانية مكثفة ومتسارعة.

-  كتلة “التنسيقية” بمجلس الشيوخ تستعد لطرح عدة حوارات مجتمعية تخص أهم القوانين المطروحة

من جانبه، أكد أحمد القناوي، نائب رئيس حزب العدل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتلة التنسيقية بمجلس الشيوخ تستعد لطرح عدة حوارات مجتمعية تخص أهم القوانين المطروح مناقشتها على الساحة، كما ستقدم عدة دراسات واقتراحات برغبة خاصة بمشاريع قوانين العمل الموحد والتأمين الموحد والإيجارات القديمة وتنظيم استخدام المركبات ثلاثية العجلات (التوكتوك) كوسيلة مواصلات جماعية، وقانون الأحوال الشخصية والشهر العقارى، فضلا عن تنظيم جلسات استماع مع عدد كببر من الأطراف المعنية بكل قانون.

وتابع:، و تعتزم النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن تستخدم عدد من الأدوات البرلمانية لحل عدة مشكلات تتعلق بذوي الهمم وقضايا الصعيد.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني اليوم الثاني من أكتوبر المقبل.

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