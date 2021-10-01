اليابان تنهى حالة طوارئ كورونا بالكامل لأول مرة منذ 6 أشهر

أنهت اليابان حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالكامل، اليوم الجمعة، لأول مرة لا تخضع فيها البلاد بأكملها لهذا الإجراء منذ أبريل الماضي.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بانتهاء حالة الطوارئ، التي غطت العاصمة طوكيو و 18 مقاطعة أخرى، وحالة شبه الطوارئ بعد انخفاض مطرد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ،على مستوى البلاد وتخفيف الضغط على القطاع الطبي في البلاد.

- المطاعم والمتنزهات الترفيهية استعدت لزيادة في عدد العملاء



واستعدت الشركات، مثل المطاعم والمتنزهات الترفيهية، لزيادة متوقعة في العملاء حيث تخطط الحكومة اليابانية لتخفيف القيود على مراحل لاستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مع توخي موجة أخرى من العدوى.

وكانت نصف مقاطعات اليابان تعيش وفق نظام الطوارئ، بسبب مواجهتها أسوأ موجة إصابات بـ "كوفيد 19" والتي نتجت عن سلالة "دلتا" المتحورة، والتي أدت إلى زيادة الإصابات اليومية عن 25 ألفا شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة اليابانية نظاما للشهادات، يمكن بموجبه للمطاعم الحاصلة فقط على موافقات أن تبقى مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء.

- السماح للصيدليات ببيع مجموعات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

وفي سياق متصل، بدأت وزارة الصحة اليابانية في السماح للصيدليات ببيع مجموعات اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، التي يستخدمها حاليًا المتخصصون الطبيون، وذلك في خطوة غير استثنائية لاحتواء انتشار كوفيد-19 من خلال اكتشاف العدوى في مرحلة مبكرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الوزارة أبلغت حكومات المحافظات الإثنين الماضي أن الصيدليات التي يعمل بها أطباء صيادلة سيسمح لها ببيع مثل هذه الأدوات على الفور.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا- في مؤتمر صحفي- إن "مجموعات اختبار الأجسام المضادة أصبحت متاحة في الصيدليات"، مشجعًا المواطنين على إجراء الاختبار بأنفسهم عندما يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام وزيارة المؤسسات الطبية (إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية)".

وأضاف أن اختبارات الأجسام المضادة تكشف الفيروس المسبب لمرض (كوفيد -19) في العينات باستخدام مادة تلتصق بمضاداته- البروتينات التي تجعل الجهاز المناعي ينتج أجسامًا مضادة ضد الفيروس، موضحًا أن الأمر يستغرق حوالي 15 إلى 30 دقيقة للحصول على النتائج.

وأكد أن الصيادلة سيقومون بشرح كيفية إجراء الاختبار للأشخاص الذين يشترونها، موضحًا أنهم سيقدمون النصائح بضرورة مراجعة الطبيب إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس.