الصحف الإماراتية: إكسبو 2020 يضع خريطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات المشتركة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على الحفل الأسطوري لافتتاح "إكسبو 2020 دبي" الذي أبهر العالم وجسد منجزات الإمارات في احتفالها بعامها الخمسين، وأكد أن الإمارات تكتب قصة نجاح ملهمة، سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب في حدث عالمي طموح يشارك من خلاله الجميع في صنع عالم جديد.

و تحت عنوان "عالم أفضل".. قالت صحيفة (الاتحاد) "إن «إكسبو 2020 دبي» انطلق من أجل الإنسان، بصوت عالمي واحد، ولغة مشتركة ومفردات تنشد التغيير والتطور، وتتطلع نحو عالم أفضل قوامه التنمية، وتحشد الجهود من أجل الابتكار والتأثير في مستقبل الأجيال المقبلة، وتعمق الشراكات لبدء حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي لا تقف عند حدود جغرافية، وتطال بعوائدها شعوب العالم، جميع الشعوب، بلا استثناء".

ومن جانبها، قالت صحيفة (البيان) - تحت عنوان "وفينا" - "إن الإمارات رسخت نهجها المتفرد وكرست ذلك في رسم وبناء مستقبل أكثر تفاؤلا وسلما وازدهارا ينعم به العالم، ما جعلها مركز إشعاع حضاريا وثقافيا ومنارة لقيم التسامح والتنوع والاندماج، وتشاطر العالم خلال «إكسبو 2020 دبي»، هذا الحدث العالمي الذي تنطلق أعماله اليوم والذي استطاعت من خلاله الإمارات أن تجمع 192 دولة على أرضها تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتكون الإمارات وعلى مدار 6 أشهر واحة لكل شعوب العالم للالتقاء والتعاون".

ولفتت الصحيفة إلى أن «إكسبو 2020 دبي» منصة عالمية متفردة للعقول المبدعة، يضع خريطة طريق تمكن البشرية من مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحويلها إلى فرص مبتكرة واستثنائية لعالم أفضل، كما يجسد رغبة الدول والشركات والشعوب في عودة الحياة لطبيعتها في كل المجالات، ويلعب دورا محوريا في صياغة الأجندة العالمية لرحلة التعافي العالمي من الجائحة.

أما صحيفة (الخليج) فقالت تحت عنوان "هنيئا للإمارات إكسبو دبي" أنه بدءا من اليوم الجمعة، ستكون الإمارات قلب العالم وبيته، وهذا الشرف السامي ثمرة 10 سنوات من سلامة التخطيط ودقة التنظيم".

وذكرت الخليج أنه منذ تأسيسها كانت الإمارات، ولا تزال ملتقى عالميا متعدد الثقافات والتجارب والمواهب، وهذه الميزة جعلت من هذا البلد بيتا يفد إليه كل العالم، لأنه وطن الريادة والإبداع وأرض الخلق والإنجاز، وها هو «إكسبو 2020 دبي» يأتي حاملا هذه الحقيقة، ويتوج مسار إنجازات نصف قرن من البناء والتأسيس، ويضع لبنات صلبة للخمسين عاما المقبلة، التي ستكون انطلاقة واثقة إلى مزيد من الرفعة والمجد.