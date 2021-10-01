باكستان تسجل 1411 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و246 ألفا و538 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 56 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و785 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و170 ألفا و590 متعافيا بعد تماثل 1024 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 48 ألفا و163 حالة.

- تطعيم الطلاب في المؤسسات التعليمية بلقاح فايزر



وفي سياق متصل، أعلنت باكستان أن الطلاب الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الحكومية الفيدرالية سيتلقون لقاح فايزر.

وذكرت صحيفة “إكسربيس تريبيون” الباكستانية أن جميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما سيحصلون على جرعتين ضد فيروس كورونا.

من جانبها كتبت المديرية الباكستانية الفيدرالية للتعليم خطابا إلى مديري جميع المدارس والكليات لتلقيح الطلاب، وذكر الخطاب أنه سيتم إعطاء لقاح فايزر للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما وفقا لإرشادات مركز القيادة الوطنية والتشغيل الباكستاني.

- كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.