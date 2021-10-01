البرتغال تسجل 749 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و69 ألفًا و 279 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية، في بيان نقلته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و 975 حالة وفاة عقب تسجيل 7 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 366 حالة على مستوى البرتغال.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.7 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و985898.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 696951 43447448

الهند 448062 33739980

البرازيل 596122 21399546

المملكة المتحدة 136662 7807036

روسيا 415243 7511026

تركيا 63803 7123717

فرنسا 116657 7008228

إيران 120428 5587040

الأرجنتين 115039 5253765

إسبانيا 86397 4956691

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22260 2003303

37 ‬‬‬‬- المغرب 14267 933071

‭‭‭41‬‬‬ - الأردن 10718 823919

46 - الإمارات 2097 735992

47 ‬- تونس 24890 707190

49 - لبنان 8383 624230

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.