الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السجن مدى الحياة لرجل أحرق مسجدًا وهاجم معبدًا فى كاليفورنيا

سجن متهم
سجن متهم

قضت محكمة أمريكية، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو المشروط على رجل اعترف بقتل شخص، وإصابة 3 في إطلاق نار على معبد يهودي في كاليفورنيا، بعد نحو شهر من إضرامه النار عمداً في مسجد قريب، وفقا لفرانس برس.

واعترف جون إرنست بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل، وتهمة حرق دار للعبادة عمداً، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي، جنّبه مواجهة عقوبة الإعدام.

وعاقبته محكمة في سان دييجو بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية، بعد الهجومين اللذين شنهما في 2019.

ويواجه عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة، عندما تصدر محكمة حكمها عليه في القضية الاتحادية في 28 ديسمبر المقبل.

وفتح إرنست النار من بندقية على معبد يهودي في شمال سان دييغو في 27 أبريل 2019، عندما كان في الـ 19، فقتل امرأة، 60 عاماً، وأصاب 3 بينهم الحاخام.

وذكرت السلطات لاحقا أنه  كتب بياناً عنيفاً مناهضاً للسامية وللمسلمين نشره على الانترنت باسمه قبل دقائق من هجومه على المعبد.

وقال في المنشور إنه خطط للهجوم على المعبد على مدى أشهر، وأعلن مسؤوليته عن إضرام النار فجراً قبل ذلك بأسابيع، في المركز الإسلامي في إسكونديدو، البلدة القريبة، في هجوم أضر بالمركز، ولم يسفر عن إصابات بشرية.

واعترف أيضا بأنه استلهم هجماته من المسلح الذي قتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، قبل ذلك، وإلى إطلاق النار الذي أودى بـ 11 شخصاً في معبد ببيستبرج الأمريكية في أكتوبر  من العام الذي سبق.

واعترف أيضا بأنه استلهم هجماته من المسلح الذي قتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، قبل ذلك، وإلى إطلاق النار الذي أودى بـ 11 شخصاً في معبد ببيستبرج الأمريكية في أكتوبر  من العام الذي سبق.

محكمة أمريكية السجن كاليفورنيا فرانس برس عقوبة الاعدام دييجو سان دييجو الإنترنت المركز الإسلامي

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