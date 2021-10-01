الولايات المتحدة تطالب بتحقيق شامل فى مقتل زعيم الروهينجا «محب الله»

طالبت الولايات المتحدة اليوم، بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل محب الله أحد زعماء أقلية الروهينجا المسلمة في بنجلاديش يوم الأربعاء الماضي وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في تصريحات وردت ضمن بيان صدر عن الوزارة اليوم - عن حزنه العميق وانزعاجه لمقتل محب الله ، الذي وصفه بأنه كان أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا حول العالم.



وأكد الوزير أن الولايات المتحدة "يشرفها" تكريم عمل محب الله بمواصلة مساعيه في الدفاع عن أقليته ورفع صوتها بقرارات تتعلق بمستقبل أعضائها.

وعلى صعيد آخر، صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة.

ودعم 254 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار، الذي ينص على تفادي الإغلاق من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ من يوم الجمعة، بينما عارضه 175 مشرعا آخرين.

ويأتي ذلك بعد أن صوت 65 سيناتورا في مجلس الشيوخ لصالح تبني الوثيقة بينما رفضها 35 عضوا آخرين.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديد"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، تمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتا مقابل تسعة (ثمانية ديموقراطيين و جمهوري واحد)، بينما امتنع نائبان ديموقراطيان عن التصويت.



وعبرت رشيدة طليب و إلهان عمر، أول عضو مسلمة في الكونجرس، عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تُمارس ضد الفلسطينيين، و إلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.