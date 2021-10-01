محكمة أمريكية تصدر حكما داعما لسياسات بايدن بشأن طرد عائلات المهاجرين

أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية حكما يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمواصلة سياسات طرد عائلات المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الأمريكية بشكل غير شرعي.

يذكر أن مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها أصدرت في مارس 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أمرا حول الحد من انتشار فيروس كورونا يقضي بطرد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود.

وفي 16 سبتمبر أصدر قاض فدرالي حكما بأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه بحق العائلات، لكن إدارة بايدن قدمت طعنا في الحكم.

وبعد قرار محكمة الاستئناف، سيكون بإمكان السلطات الأمريكية طرد العائلات في الوقت الحالي، بينما تستمر المرافعات القضائية في القضية.

وعلى صعيد آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل عمل أجهزة السلطة حتى 4 ديسمبر المقبل، ما يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، في وقت سابق ، صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، و مجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.

وكان عدم تمرير التشريع، سوف ينهي تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.

يذكر أن آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وقع في 22 ديسمبر عام 2018، و استمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.

وعلى الرغم من انتهاء العام المالي في 30 سبتمبر، لا تزال الولايات المتحدة بدون ميزانية متفق عليها للعام المالي القادم، حيث يستمر الجدل بين أعضاء الكونجرس بشأن حزمة الدعم الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار.

و يهدد اليساريون في الحزب الديمقراطي بعرقلة قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، إن لم يتم تمرير حزمة الدعم الاجتماعي الآنفة الذكر.