كوبا توقف مئات المهاجرين من هايتى

أوقفت سلطات كوبا وجزر البهاما المئات من المهاجرين من هايتي المتجهين بحرا إلى الولايات المتحدة، وأكدت عزمها إعادتهم إلى هايتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت قوات الدفاع الملكية البهامية أنها نشرت زوارقها في جنوب شرقي البلاد لحمايتها من تدفق المهاجرين، وإن تلك الزوارق قامت بتوقيف نحو ألف مهاجر خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

وحثت سلطات البهاما الجميع على الامتناع عن مثل هذه الرحلات الخطيرة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكوبية أن العديد من القوارب وصلت إلى المناطق الشرقية والوسطى من كوبا، وعلى متنها المهاجرون من هايتي المتجهون إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد البلدان أنهما سيقومان بترحيل المهاجرين إلى بلادهم.

وكان نحو 30 ألفا من المهاجرين من هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين التي تواجه أزمات اقتصادية وأمنية وإنسانية حادة، قد وصلوا إلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وقد تم ترحيل 5 آلاف منهم إلى هايتي.

وعلى صعيد آخر، أفاد مسؤولون في الحكومة البنمية بأن حوالي 4000 مهاجر، معظمهم من هايتي، قد مروا عبر بنما على الحدود الكولومبية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في حكومة بنما -رفض الكشف عن هويته: إن المهاجرين سافروا إلى محطات استقبال المهاجرين في دارين وشيريكي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن معظم المهاجرين من هايتي، وهناك بعض الأشخاص من كوبا وأماكن أخرى هم أيضًا جزء من المجموعة.

وقال رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي: إن أكثر من 80 ألف مهاجر سافروا عبر بنما هذا العام.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي، أن عدد المهاجرين من هايتي، الذين تم اعتراضهم في البحر، تجاوز ألف شخص، في العام المالي الحالي، بعد اعتراض 260 مهاجرا عادوا إلى هايتي، في عمليتين الجمعة الماضية.

وأضاف خفر السواحل أنه خلال العام المالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، 2020، وسينتهي يوم الخميس المقبل، اعترضت أطقم خفر السواحل 1119 مهاجرا من هايتي.

وهذا يتجاوز كل من السنوات المالية الأربع السابقة، والتي كان أعلى مستوى لها 932، خلال العام المالي 2018 و2019 . وفي العامين الماليين: 2018-2019 و2019 -2020، بلغ الرقم 1350 .

وكانت سفينة شحن شراعية، طولها 55 قدما، تقل 183 شخصا، قد قطعت، الأربعاء الماضي ، حوالي 36 ميلا، قبالة سواحل "كاب دو مولي" في هايتي، عندما أوقف خفر السواحل تقدم السفينة.