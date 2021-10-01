محكمة إيطالية تحكم على 15 شخصا بالسجن بتهمة التغيب عن العمل

أصدرت محكمة في مدينة إمبيريا الإيطالية 15 حكما بالإدانة في حق موظفين بالخدمة المدنية تورطوا في قضية تغيب جماعي عن العمل، حسبما ذكرت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو".

وتلقى المدانون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات ونصف، وفقا للصحيفة.

وكشفت التحقيقات التي بدأت منذ عام 2015 عن شبكة كبيرة من مسؤولي المدينة الذين تغيبوا عن العمل، حيث تم التحقيق مع 43 شخصا، 35 منهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية.

و في عام 2020، تمت تبرئة 10 أشخاص وجهت لهم تهم الاحتيال وإلحاق الضرر بالدولة وانتهاك قانون الخدمة المدنية، من بينهم ضابط شرطة بلدية محلي صورته كاميرات المراقبة وهو يتوجه لمكان العمل بسراويل قصيرة ونعال.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 3212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 63 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و668 ألفا و261 إصابة، والوفيات إلى 130 ألفا و870 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 548ر84 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.