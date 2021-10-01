ريابكوف: لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسى مع نظيريه الأمريكى والإسرائيلى قيد الدراسة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن لقاء بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة، ولكن لا يوجد أي موعد محدد له.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ريابكوف في حديث للصحفيين: "أود القول إنه بشكل مبدئي تناقش هذه المواضيع على مختلف المستويات، وليس من الضروري، حسبما أفهم، الحديث عن لقاء رؤساء أجهزة الأمن لبلداننا بالذات. لكن العمل جار، وكل الأمور قيد الدراسة".

وبشأن الموعد المحتمل للقاء، قال ريابكوف إن "هذه المسألة لم تحدد بعد".

يذكر أنه عقد في يونيو 2019 لقاء ثلاثي بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي آنذاك جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شبات.

وناقشت الأطراف الوضع في سوريا في إطار ثلاثي لأول مرة آنذاك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الروسية تخلي وزيري الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو عن تولي مقعد في مجلس النواب، بعدما كانا على رأس قائمة حزب روسيا الموحدة بزعامة فلاديمير بوتين في الانتخابات التشريعية.

وأكدت متحدثة باسم لجنة الانتخابات لوكالة فرانس برس أن لافروف وشويغو لا يظهران في القائمة الجديدة للمنتخبين في الدوما.

وأشارت متحدثة باسم لجنة الانتخابات لوكالة "فرانس برس" إلى مع حصولهما على نسبة تأييد ب70% في استطلاعات الرأي، وفقًا لـ"مركز الابحاث الروسي للرأي العام" كثف وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرجي شويغو التصريحات خلال الحملة وظهرا على العديد من الملصقات الانتخابية.

ووفقًا للمعارضة، فإن ترشيحهما كان يهدف إلى جذب الناخبين الذين كان من الممكن أن يمتنعوا عن التصويت بسبب عدم وجود منافسة حقيقية في اقتراع مقفل.

وأدرجت شخصيتان شعبيتان أخريان في طليعة قائمة روسيا الموحدة، هما رئيس مستشفى موسكو الرئيسي الذي يعالج مرضى كوفيد دنيس بروتسينكو ورئيسة مؤسسة للأطفال الموهوبين إيلينا شميليفا.

وتخلى بروتسينكو وشميليفا أيضا عن ولايتيهما.