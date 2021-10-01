واشنطن تندد بقرار إثيوبيا طرد 7 مسئولين من الأمم المتحدة

دانت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" إعلان الحكومة الإثيوبية 7 مسئولين من الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وإعطائهم مهلة لمغادرة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بلادها تندد بطرد المسؤولين الأمميين وأنها "لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن صدمته من القرار الإثيوبي، وقال إن "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد "بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية 7 من الموظفين الكبار في الأمم المتحدة "شخصيات غير مرغوب فيها" وطالبتهم بمغادرة أراضيها، في غضون 72 ساعة، وقالت الوزارة إن طرد الموظفين يأتي بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اعتزم مناقشة أسعار النفط المرتفعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت بساكي أن سوليفان خطط لمناقشة هذه المسألة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم تقدم تفاصيل المحادثة.

وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزا 80 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مدعوما بتوقف إنتاج غير مخطط له في الولايات المتحدة وانتعاش قوي في الطلب بعد الضرر الناجم عن الجائحة.

وقال البيت الأبيض، الذي أبدى في أغسطس مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، يوم الثلاثاء إنه على اتصال مع "أوبك" ويبحث كيفية التعامل مع تكلفة النفط.

وفي وقت سابق، كشف البيت الأبيض، عن أن الرئيس الصيني شي جين بينج أثار في مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية المديرة المالية لشركة "هواوي" مينغ وانزهو.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بحسب ما نقلت وكالات، بأن بايدن طرح قضية اثنين من الكنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج اللذين احتجزا في الصين لأكثر من 1000 يوم.

وعادت المديرة المالية لـ"هواوي" مينغ وانزهو إلى الصين بعد أن أمرت قاضية كندية بإطلاق سراحها حيث كانت تخضع للإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات بعد توقيفها بموجب بطاقة بحث أمريكية.