كتاب للمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب وصف ماكرون بالضعيف

قالت ستيفاني جريشام، المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كتاب عن عملها في البيت الأبيض، إن السياسي الجمهوري اعتبر نظيره الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون، ضعيفا.

ونقلت صحيفة "جارديان" عن مقتطفات من مذكرات جريشام أن ترامب "لم يطق" الكثير من الزعماء الأوروبيين، وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بين القليلين الذين أعجب الرئيس الأمريكي السابق الحديث معهم.

ومع ذلك قال ترامب مرة عن ماكرون، حسب الكتاب: "إنه ضعيف. هو كله مكون من 120 رطلا من الغضب".

وعملت جريشام متحدثة باسم ترامب من 2019 إلى 2020 وعادت بعد ذلك إلى مكتب زوجته، ميلانيا ترامب.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إنّ أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ.

وأكد ماكرون أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا يقتصر على فقدان مئات الوظائف.

وتابع أن السفير الفرنسي سيعود غداً إلى واشنطن.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا و اليونان وقعتا اتفاقية شراكة عسكرية استراتيجية، ستحصل بموجبها الأخيرة على 3 فرقاطات جديدة من باريس ومقاتلات رافال.

وقال إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة مع خيار خيار شراء فرقاطة رابعة.

وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.

ونقلت "رويترز" عن ماكرون قوله إن اليونان وافقت على شراء مقاتلات رافال، و ثلاثة فرقاطات، و أن الاتفاق سيقوي سيادة البلدين، و يدعم استقلالية أوروبا.