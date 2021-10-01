الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رصد 58 طائرة نفذت أعمال استطلاع عند الحدود الروسية

طائرة
طائرة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن محطات الرادار الإلكترونية التابعة لها رصدت خلال أسبوع 58 طائرة لدول أجنبية كانت تنفذ أنشطة استطلاعية بالقرب من حدود روسيا.

 

ونشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" ("النجم الأحمر") التابعة لوزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، بيانات تفيد بأن 48 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة كانت تقوم بعمليات استطلاع على طول حدود روسيا خلال 7 أيام ماضية.

 

وذكرت الصحيفة أن قيادة قوات الدفاع الجوي أمرت 4 مرات بإقلاع مقاتلات روسية لمنع وقوع أي انتهاك للحدود الجوية للدولة، مشيرة إلى أن كل التحليقات جرت تحت مراقبة أنظمة الرادار الإلكترونية الروسية.

 

وشددت الصحيفة على أنه لم يتم السماح بانتهاك الحدود الجوية الروسية من قبل أي طائرة أجنبية.\

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية استمرار تسوية أوضاع المسلحين، الذين قرروا إلقاء السلاح، في محافظة درعا السورية بمساعدة العسكريين الروس.

 

وقال بيان للدفاع الروسية -"إنه في ظل الدور الأساسي لروسيا، يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا، حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية وتوجهوا مع عائلاتهم إلى المناطق، التي تحت سيطرة المعارضة".

 

وأضاف البيان: "باقي المسلحين يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم في مراكز رسمية تم نشرها لهذا الغرض، وبالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية في الجمهورية العربية السورية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي، ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة السورية باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة".

 

وأشار البيان إلى تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية والعسكريين السوريين في الشوارع وإقامة حواجز للتفتيش على الطرق، حيث يتخذ العسكريون الروس والسوريون مع المسلحين السابقين الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التخريب ومنع الصدامات، موضحا أن استقرار الأوضاع سمح للسلطات السورية بمباشرة إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في درعا.

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وائل لطفي

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