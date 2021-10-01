الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: انتحار 580 جنديا فى الجيش الأمريكى عام 2020

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد جنود الجيش الذين انتحروا خلال عام 2020 بلغ 580، من بينهم 384 من الجنود العاملين.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ،أوضح تقرير الوزارة أن من بين المنتحرين 175 ينتمون للقوات البرية، و81 من القوات الجوية، و66 من القوات البحرية، فيما انتحر 62 فردا من سلاح مشاة البحرية، و196 فردا من مقاتلي الحرس الوطني والاحتياط.

وتشير الأرقام المسجلة في 2020 إلى ارتفاع ضحايا الانتحار مقارنة مع عام 2019 الذي رصدت فيه 504 حالات انتحار في الجيش.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن  إن "البيانات المقدمة مقلقة، وعدد حالات الانتحار بين العسكريين وعائلاتهم لا يزال مرتفعا للغاية. الوضع لا يتغير في الاتجاه الصحيح".

وسبق أن لاحظ خبراء أمريكيون أن هناك علاقة مباشرة بين عدد الأيام التي يقضيها الجنود في القتال ومعدل الانتحار. ومع ذلك، فإن العوامل الرئيسية التي تدفع إلى الانتحار هي المشاكل الشخصية والعائلية، والصعوبات المالية والتوتر.

 

و في وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"،أن الولايات المتحدة تخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في عام 2023.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان ، إن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيميائية حتى الآن.

وأشار البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة تواصل تحقيق التقدم في إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي ليونور توميرو، يونيو الماضي، أن البنتاجون سيراجع استراتيجيته وسياساته في مجال الدفاع الصاروخي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب تطوير روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية.

وأوضحت توميرو في بيان نشره البنتاجون، أن المراجعة "ستساهم في تعزيز نهج الوزارة بشأن الردع المتكامل"، مضيفة: "سندرس المخاطر في البيئة الأمنية المتغيرة.. وكيف يمكننا أن نطور قدراتنا ونمتلك دفاعا صاروخيا فعالا بثمن مقبول، سواء للدفاع الوطني أو الإقليمي".

 

وأكدت المسئولة أن المراجعة ستركز على حماية الولايات المتحدة وحلفائها من "الصواريخ البالستية العابرة للقارات للدول المارقة"، إلى جانب تقييم القدرات الصاروخية الأمريكية الحالية، مشيرة إلى أن المراجعة، التي تعتبر جزءا من استراتيجية الدفاع الوطنية، من المتوقع إتمامها بحلول يناير 2022.

 

ويأتي هذا البيان بعد تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، من أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بـ"وتيرة خطيرة".

 

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وائل لطفي

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