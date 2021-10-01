كوريا الشمالية تعلن تنفيذ اختبار لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات

أعلنت بيونج يانج أن قوات كوريا الشمالية أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ محدثة مضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار نفذته أكاديمية العلوم الدفاعية وكان يهدف إلى تأكيد الفعالية التشغيلية لمنصة الإطلاق والرادار والعربة القتالية للقيادة والأداء القتالي للصاروخ.

ولم يحضر زعيم البلاد، كيم جونغ أون، عملية الاختبار حيث جرت تحت إشراف عضو المكتب السياسي لـ"حزب العمال الكوري" الحاكم ولجنته المركزية، باك جونغ تشون.

وقالت الأكاديمية: "الاختبار الشامل له أهمية عملية للغاية في دراسة وتطوير منظومات صواريخ واعدة مختلفة مضادة للطائرات".

وتمثل هذه التجربة حلقة جديدة في أحدث سلسلة اختبارات أجرتها مؤخرا كوريا الشمالية وسط جمود طالت مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عرضاً للحوار قدّمته إليه الولايات المتحدة، معتبراً إيّاه محاولة من واشنطن "لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونج يانج.

ونقلت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية عن كيم قوله أمام "المجلس الأعلى للشعب" إنّه "منذ تسلّمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعاً".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراراً عن استعدادها للقاء مسؤولين كوريين شماليين في أي مكان وزمان ومن دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود الرامية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

لكنّ المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمّدة منذ فشل القمة التي عقدت في 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ تولّى كيم جونج-أون السلطة طوّرت كوريا الشمالية برامجها التسلّحية لكنّها لم تجر أيّ تجربة نووية أو بالستية لصواريخ عابرة للقارات منذ 2017.