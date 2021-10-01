البنتاجون: لا نرى تهديدا مباشرا من صاروخ بيونج يانج فرط الصوتى

أعلن البنتاجون أن اختبار كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونج 8" فرط الصوتي لا يشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا الحدث لا يمثل تهديدا مباشرا على العسكريين وأراضي الولايات المتحدة أو الحلفاء".

وأضاف: "نحن لا نزال ندرس تفاصيل تلك التجربة".

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت يوم الثلاثاء الماضي 28 سبتمبر تجربة إطلاق صاروخ "هواسونج 8". وقال إعلام كوريا الشمالية إنها أول تجربة لهذا الصاروخ فرط الصوتي، وجرت بشكل ناجح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"،أن الولايات المتحدة تخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في عام 2023.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان ، إن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيميائية حتى الآن.

وأشار البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة تواصل تحقيق التقدم في إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي ليونور توميرو، يونيو الماضي، أن البنتاجون سيراجع استراتيجيته وسياساته في مجال الدفاع الصاروخي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بسبب تطوير روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية لقدراتها الصاروخية.

وأوضحت توميرو في بيان نشره البنتاجون، أن المراجعة "ستساهم في تعزيز نهج الوزارة بشأن الردع المتكامل"، مضيفة: "سندرس المخاطر في البيئة الأمنية المتغيرة.. وكيف يمكننا أن نطور قدراتنا ونمتلك دفاعا صاروخيا فعالا بثمن مقبول، سواء للدفاع الوطني أو الإقليمي".

وأكدت المسئولة أن المراجعة ستركز على حماية الولايات المتحدة وحلفائها من "الصواريخ البالستية العابرة للقارات للدول المارقة"، إلى جانب تقييم القدرات الصاروخية الأمريكية الحالية، مشيرة إلى أن المراجعة، التي تعتبر جزءا من استراتيجية الدفاع الوطنية، من المتوقع إتمامها بحلول يناير 2022.

ويأتي هذا البيان بعد تحذير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، من أن الصين مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية بـ"وتيرة خطيرة".