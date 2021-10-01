الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤسسة «هيباتيا» تعلن تشكيل أمانة جائزة الشاعر زكى عمر

الشاعر زكى عمر
الشاعر زكى عمر

أعلنت مؤسسة “هيباتيا” للإبداع والفنون عن تشكيل أمانة جائزة الشاعر زكي عمر، برئاسة الأمين العام الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، والكاتب محمود عوضين نائبا، وجاء أعضاء الأمانة على النحو التالي: 

جائزة الشاعر زكى عمر

الدورة الأولى/ نوفمبر 2021

أمانة الجائزة

شعبان يوسف     (الأمين العام ) 
محمود عوضين    (نائبا)
محمد الهادى       (عضوا)
خيرى حسن        (عضوا)
أحمد الشريف     (عضوا)
                  •••
المجلس الاستشارى للجائزة:
زين العابدين فؤاد
نور سليمان
عبده الزراع
محمد الشربيني
عوض الشيخ
أشرف الشافعى
سنابل زكى عمر
 

وانتهت لجنة التحكيم باختيار (القائمة الطويلة) التى تضم 30 شاعرًا من بين المتسابقين الذين تقدموا بأعمالهم الإبداعية.
ومن المقرر أن يُرشح المجلس الاستشاري لجنة من 5 أسماء لاختيار القائمة القصيرة (باختيار القائمة القصيرة 10 متسابقين ) من بين الأسماء الفائزة فى القائمة الطويلة على أن تنتهى اللجنة من أعمالها يوم 5 أكتوبر 2021
                   
ويُعلن الأمين العام أسماء القائمة القصيرة يوم 6 أكتوبر (يوم النصر الذي عاش - وكتب - له زكى عمر)
                    
                 الجوائز
يتم الإعلان عن المراكز الأولى فى الحفل الختامي، ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 23 نوفمبر 2021 [ الدورة الأولى/ يوم ذكرى ميلاد الشاعر زكى عمر] فى حفل كبير يليق بالحدث. 
يُكرم فى حفل توزيع الجوائز العديد من الشخصيات الأدبية، والصحفية، والسياسية، والإذاعية، والإعلامية التى ساندت( فى وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية) اسم/ وقضية الشاعر الراحل زكي عمر.
وصرح الشاعر والناقد شعبان يوسف الأمين العام للجائزة عن انتهاء لجنة التحكيم من الوصول إلى القائمة الطويلة والتى ضمت 30 شاعراً من الشعراء الذين تقدموا للمسابقة، وسيتم الاختيار من بينهم قائمة قصيرة تضم 10 متسابقين سيُعلن عنهم يوم الأربعاء/ 6 أكتوبر 2021 - ذكرى نصر أكتوبر ذلك اليوم الذي عاش - وكتب له - الشاعر زكى عمر - على أن يُعلن الفائز الأول( شاعر العام) ومعه المركز الثانى والثالث فى نهاية الحفل الختامي المقرر له يوم 23 نوفمبر (ذكرى ميلاد الشاعر زكي عمر) والمتأهلون للقائمة الطويلة هم:
                  
أحمد رجب (القسم)
أحمد عبدالرحمن(أنا أهو يارب)
أحمد سالم (القتل عمدا)
أحمد إبراهيم زين (جددت حبك ليه؟)
أحمد ناجي (عن العشق الصعيدي)
أسامة أيمن (سما سيما)
إيمان سليم (بحر الحبايب)
إيمان أحمد(روح ربنا الطاهرة)
تيام الشافعي (طائر جريح)
دينا السيد لطفي (بيعدي القطر قصاد بيتنا)
سلوى العيني (بتتوجع)
عبدالرحمن محمد بخيت ( وما أدراك ما سندس)
عبدالرحمن العزباوي (ف اخر قطر في الشباك)
عبدالرحمن صلاح (سنين الوحدة كاشفاني)
فاطمة نجار ( رحم القصيدة)
فرج البنا (مش موهبة)
محمد عبدالفتاح (الرقص)
محمد محمد سليمان (الوصية)
محمود جودة (قلبي بيت)
محمود علي حمدان (الصبح بدري)
محمد السوس (بيكاسو)
محمد البنا ( جواب ١)
محمود إبراهيم محمد (بس للتأكيد)
مي سيد (يا ربنا )
محمد راضي بدوي (شارع قديم)
محمد زايد الحصري (سنة لولي)
ولاء عدنان (الوصية)
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