تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1-10-2021

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية الخاصة باليوم الجمعة الموافق 1- 10- 2021 ستكون مختلفة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "الطقس اليوم الجمعة، سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وسيكون معتدل على السواحل الشمالية، ومن الممكن أن تصل درجة الحرارة العظمي إلى ٣١ درجة مئوية"، مشيرًا إلى أن الطقس لطيف ليلًا، ويزداد الإحساس بالبرودة في الوقت المتأخر من الليل.



وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية أن الجمعة سيشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:



القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.