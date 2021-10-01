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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 1-10-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الظواهر الجوية الخاصة باليوم الجمعة الموافق 1- 10- 2021 ستكون مختلفة على جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: "الطقس اليوم الجمعة، سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وسيكون معتدل على السواحل الشمالية، ومن الممكن أن تصل درجة الحرارة العظمي إلى ٣١ درجة مئوية"، مشيرًا إلى أن الطقس لطيف ليلًا، ويزداد الإحساس بالبرودة في الوقت المتأخر من الليل.


وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

 

وأوضح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية أن الجمعة سيشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى  31. 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 31. 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 30. 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31. 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 27. 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 28. 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 27. 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 28. 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 31. 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28. 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28. 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 31. 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31. 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31. 

محمود شاهين الطقس مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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