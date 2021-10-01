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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021
يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة ١ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٨
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٠
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٨
مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦
وقت الشروق اليوم ٥:٥٤
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٥٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:١٣
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٥
وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠٣
مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢
وقت الشروق اليوم ٥:٣٧
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٩
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٦
مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩
وقت الشروق اليوم ٥:٤٢
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٠
مواقيت الصلاة في محافطة أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨
وقت الشروق اليوم ٥:٤٠
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٨
مواقيت الصلاة في محافطة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٢
مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧
وقت الشروق اليوم ٥:٤٤
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٤
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦
وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٤
مواقيت الصلاة في محافطة الغربية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٩
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٦
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٩
وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤١
وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٩