مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

تعرف علي التفاصيل

يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة ١ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.





مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٨

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٠

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٨



مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم ٥:٥٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٥٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:١٣

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤٥

وقت آذان العشاء اليوم. ٧:٠٣

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٢

وقت الشروق اليوم ٥:٣٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٢٩

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٦





مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٩

وقت الشروق اليوم ٥:٤٢

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٠

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٤٨

مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٢

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٧

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٤

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم ٦:٥٤

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٦

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٩

وقت آذان المعرب اليوم ٥:٤١

وقت آذان العشاء اليوم. ٦:٥٩