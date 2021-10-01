الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف علي التفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة  ١ أكتوبر ٢٠٢١ في عدد من المحافظات المصرية،  وتتضمن كلا من محافطة القاهرة الكبرى، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.


 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٥

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٨

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٠

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٨
 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٥٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:١٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤٥

وقت آذان العشاء اليوم.  ٧:٠٣

 

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٣٧

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٣

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٦

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٢٩

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٦


 

مواقيت الصلاة في محافطة الاقصر

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٩

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٢

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٩

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٠

 

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٨

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٠

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٢

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٤٨

 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٣

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٥

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥٢

 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٠

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٤

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٣٦

وقت آذان العشاء اليوم  ٦:٥٤

 

مواقيت الصلاة في محافطة الغربية 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٦

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٩

وقت آذان المعرب اليوم  ٥:٤١

وقت آذان العشاء اليوم.  ٦:٥٩

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة ١ اكتوبر ٢٠٢١

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

الحكومة: الدراسة ستبدأ فى موعدها ولن يكون هناك أى تأجيل

رصد 58 طائرة نفذت أعمال استطلاع عند الحدود الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»