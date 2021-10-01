رئيس تونس: سنحاسب كل المتورطين فى قضايا الفساد حتى يستعيد الشعب حقه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها خلال العقود الماضية.



جاء ذلك خلال استقباله نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، بقصر قرطاج الرئاسي، الذي قدم تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وأثنى سعيد، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية أن 3 ملايين و768 ألفًا و319 شخصًا استكملوا عملية تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة- في بيان أصدرته أنه تم تقديم 7 ملايين و975 ألفًا و573 جرعة لقاح منذ انطلاق عمليات التطعيم في مارس الماضي.

وجددت وزارة الصحة التونسية دعوتها إلى كل المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل الإلكتروني للحصول عليه.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإ يران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.