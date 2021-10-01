الجزائر: 161 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة، فيما تماثل 114 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 203 آلاف و359 حالة من بينها 161 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 139 ألفا و309 أشخاص.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨١٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٥ مريضا في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن ١٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٨ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٤ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.