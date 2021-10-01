قرار بتعيين ملحق سياحي جديد في لندن

تسلم محمد محسن إسماعيل، مدير المكتب السياحي بلندن، مهام منصبه الجديد كملحق سياحي للمكتب السياحي المصري في لندن، بعد فراغ المنصب منذ نحو أكثر من عامين لبلوغ المدير السابق سن المعاش، إلى جانب إشرافه الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي.

يبدأ محمد محسن إسماعيل مهام عمله يوم الأحد، ٣ أكتوبر 2021، وبذلك يكون ثاني ملحق سياحي يتم تعيينه وسفره خلال شهر سبتمبر الجاري لاستلام مهام عمله بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية، علمًا بأن آخر ملحق تم تعيينه كان عام 2017.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات الشابة من أبنائها لترقي المناصب القيادية، وإيمانًا منها بالدور الفعال للمكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ومحمد محسن إسماعيل من أبناء الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وله خبرة كبيرة في مجال التسويق السياحي، حيث كان يشغل مديراً للمكتب المركزي لأسواق أسبانيا وأمريكا اللاتينية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي منذ يناير ٢٠٢٠، وتم تكليفه أيضاً بدءاً من يناير 2018 مديراُ لوحدة أمريكا اللاتينية وشبه جزيرة أيبيريا.

وتم تعيينه فى الفترة من 2012 إلى نهاية 2014 مديرًا للمكتب السياحى المصرى بمدريد في أسبانيا، ثم عمل عضواً فنياً بمكتب السيد رئيس الهيئة، كما عمل خلال الفترة من 2007 الى 2012 منسق وحدة السياحة الصحراوية بمشروع التوأمة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد الأوروبي.

وهو خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحاصل على ماجستير إدارة المقاصد السياحية التابع لمنظمة السياحة العالمية UNWTO – جامعة Anhuac مكسيكو سيتى 2020، وحاصل على دبلوم لغة اسبانية من مدريد.