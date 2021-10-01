ضمن برنامج الرئيس.. إنشاء طرق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

أنطلق البرنامج القومي لتطوير أعمال الطرق والكباري منذ عام 2014 ، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهدف لإنشاء طرق جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وتكامل هذه الشبكة بشبكات السكك الحديدية والنقل، كما يستهدف الخطة القومية لأنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام، كما تهدف أعمال تطوير الطرق ضمن برنامج الرئيس السيسي تطوير المحاور الطولية على ساحل البحر الأحمر والصحراوي الغربي وليساهم فى التمدد العمراني لشبكة الطرق فى أنشاء المدن الجديدة.

ويستهدف البرنامج الرئاسي تنفيذ 3300 كيلو بتكلفة إجمالية نحو 36 مليار جنية:

ويرصد الدستور أهم مشاريع تطوير الطرق التي تم تنفيذها ضمن خطة الرئيس:

*يضم البرنامج تطويرطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 164 كيلو متر.

*تطوير طريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوي بطول 64 كيلو متر

*تطوير طريق الإسماعيلية- بورسعيد بطول 102 كيلو متر

* تنفيذ تطوير محور روض الفرج – الضبعة بطول 433 كيلو متر

*إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كيلو

* إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 160 كيلو متر

* إعادة إنشاء طريق طابا النقب بطول 28 كيلو متر

*إنشاء القطاع الأول من الطريق الدائري الأوسطي من طريق الأوتوستراد حتي طريق القطامية العين السخنة بطول 10 كيلو متر

* تنفيذ طريق شرق بورسعيد –شرم الشيخ من كوبري السلام حتي سرابيوم بطول 43 كيلو متر

* تنفيذ أعمال التطوير طريق الواحات البحرية – الفرافرة

* إنشاء القوس الغربي من طريق الدائري الإقليمي من طريق القاهرة – أسيوط الغربي

*تنفيذ أعمال الطريق الدائري الأوسطي قطاع 6 أكتوبر – محور الضبعة .

*إنشاء وتنفيذ أعمال طريق الدائري الاوسطي قطاع الإسماعيلية – السويس

*تطوير أعمال طريق الدائري الاوسطي قطاع – الفيوم.