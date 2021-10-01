رؤساء مقاولات قطاع الأعمال: فوز مصر بـ4 جوائز للمشروعات القومية إنجاز عظيم

قال المهندس أحمد أبوشبانة، رئيس شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو) إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن فوز المشروعات القومية في مجال الإنشاءات بالجوائز العالمية يعد إنجازًا قوميًا يحتسب للدولة المصرية.

وأضاف أبوشبانة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر لديها شركات مقاولات مصرية لها تاريخ كبير في قطاع التشييد والبناء، موضحا أن الدولة أطلقت عددًا ضخمًا من المشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة وفقا لما يفخر به المواطن المصري.

وأشارأبو شبانة إلى أن اختيار كل من المقاولين العرب وأوراسكوم للفوز بالجوائز العالمية في تنفيذ المشروعات الكبرى يعد ترويجا هامًا لعمل الشركات المصرية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية باتت تنافس كبرى الشركات العالمية.

فيما قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن فوز الشركات المصرية يمثل نجاحا هاما للشركات.

وأضاف رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة تعمل ساهمت في ارتفاع حجم أعمال الشركات، موضحا أن الدولة في الوقت الحالي تعيش أزهى فترات الازدهار والتنمية والعمرانية بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مرسي أن فوزالحكومة المصرية في 4 مشروعات إنشائية هامة يزف بشرى عظيمة للمواطن المصري أن دولته تسير في الطريق السليم لبناء مصر العظيمة والقوية.

وأعلن مجلس الوزراء عن فوز أربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، وفقا للمجلة الأمريكية "Engineering News - Record".

وحددت المجلة، في نسختها السنوية التاسعة، المشروعات المصرية الأربعة الفائزة بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء.

وكانت مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حصدت 4 جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية".

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B.