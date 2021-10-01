الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسجد الطنبغا الماردانى.. تحفة الآثار الإسلامية بالدرب الأحمر

مسجد الطنبغا المارداني
مسجد الطنبغا المارداني

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد الطنبغا المارداني، والذى من المقرر أن تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الطنبغا المارداني.

 

وقد تم تسجيل مسجد الطنبغا المارداني فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951م ، ويقع  المسجد بشارع باب الوزير بالدرب الأحمر.


وشيد فيما بين عامي 739هـ/ 1338م - 740هـ/1340م على يد الأمير الطنبغا بن عبدالله المارداني الساقي أحد أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون.


ويتكون المسجد من صحن مكشوف مستطيل تحيط به أربعة ظلات أكبرها ظلة القبلة التي تتكون من أربعة أروقة والظلات الثلاث الأخرى يتكون كل منها من رواقين، وللمسجد  ثلاثة مداخل في الغرب والجنوب والشمال، ويعد المدخل الشمالي هو المدخل الرئيسي وعلى يساره توجد مئذنة مكونة من ثلاث دورات تمثل قمة تطور المآذن من المربع إلى المثمن ثم الدائرة. 


ويتميز محراب هذا المسجد بأنه يعد من المحاريب النادرة دقيقة الصنع بين محاريب مساجد القاهرة، حيث كسيت جدرانه بالرخام الدقيق والصدف مكونة زخارف هندسية دقيقة ويعلو المحراب قبة كبيرة ترتكز على ثمانية أعمدة من الجرانيت الأحمر ومقرنصاتها من الخشب الملون. إلى جوار المحراب يوجد منبر من الخشب بحشوات مطعمة بالعاج.

 

وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم المسجد والذي يعد واحدا من أجمل مساجد القاهرة، الأمر الذي سيمثل إضافة أثرية وسياحية جديدة للمنطقة، حيث أنه ثمرة تعاون بين وزارة السياحة والآثار ومؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية والاتحاد الأوروبي، فهو واحد من العديد من مشروعات الترميم التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان في منطقة الدرب الاحمر.

 

وقد ساهمت مؤسسة الآغاخان للثقافة في مشروع ترميم المسجد الأثري بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى  7.5 مليون دولار أمريكي ممنوحة من الهيئات الدولية، بإجمالي 32.5 مليون دولار أمريكي.

الدرب الاحمر السياحة والآثار وزير السياحة والآثار الاثار الاسلامية مساجد القاهرة مسجد الطنبغا

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