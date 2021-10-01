عمرو بدير يطرح «بنات حوا».. ثروت وأوس أوس مفاجأة

طرح الفنان عمرو بدير، مساء اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر، فيديو كليب أغنيته "بنات حوا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية الساعات الأولي لطرحها ردود إفعال قوية.

يشارك في الكليب عددا كبيرا من نجوم الفن، الذين استعان بهم عمرو ليرددوا كلمات الأغنية، وقام بعضهم بالتفاعل مع أنغامها بالرقص، وبينهم جيلان علاء، ومحمد ثروت، ومحمد علي رزق، أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، وحسام داغر.

"بنات حوا" كلمات أحمد حلمي، وألحان كريم البغدادي، وتوزيع دودز، وهندسة صوتية وميكساج شنكور، والفيديو كليب من إخراج كريم يحيى.



عمرو بدير هو مطرب وممثل خريج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفني، وقدم خلاله "قهوة سادة" و"سينما مصر"، وهو عضو بفرقة "أيامنا الحلوة".

شارك في العرض المسرحي سينما مصر بعدد من الشخصيات من بينها رشدي أباظة في عدة أفلام من بينها "الزوجة ١٣"، كما جسد شخصية أنور وجدي في عدد من مشاهد العرض المسرحي بمركز الابداع سينما مصر إخراج خالد جلال ويعتمد على تجسيد عدد كبير من مشاهد السينما المصري.

يذكر أن عمرو بدير أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الماضي، بقصر البارون، وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني، ويستعد لتقديم العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة ولكن بعد ان يطمأن علي نجاح الأغنية.

وكان عمرو بدير أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الماضي، بقصر البارون، وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني، ويستعد لتقديم العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة ولكن بعد ان يطمأن علي نجاح الأغنية.

يذكر أن عمرو بدير أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الماضي، بقصر البارون، وقدم خلال الحفل عدد من الأغاني، ويستعد لتقديم العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة ولكن بعد ان يطمأن علي نجاح الأغنية.

https://www.youtube.com/watch?v=g3L1SzOlqBc