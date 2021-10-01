ضبط 4 طن و300 كجم لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

ضبط لحوم فاسدة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة مكبرة لضبط السلع المنتهي صلاحيتها في أسواق ومنافذ البيع بمحافظة الغربية، بمشاركة الرقابة الإدارية، بناءا علي توجيهات الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

لحوم فاسدة

أسفرت الحملة عن ضبط 4 طن و 300 كجم لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كانت جميع الكميات منتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات الفساد وتم ضبط الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

لحوم فاسدة

وصرحت المهندسة حنان عامر مدير عام الفرع، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف الهيئة إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.