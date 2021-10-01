الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط لحوم فاسدة بالغربية

ضبط 4 طن و300 كجم لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة مكبرة لضبط السلع المنتهي صلاحيتها في أسواق ومنافذ البيع بمحافظة الغربية، بمشاركة الرقابة الإدارية، بناءا علي توجيهات الدكتور حسين منصور  رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

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لحوم فاسدة

أسفرت الحملة عن ضبط 4 طن و 300 كجم لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كانت جميع الكميات منتهية الصلاحية ويظهر عليها علامات الفساد وتم ضبط الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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لحوم فاسدة

وصرحت المهندسة حنان عامر مدير عام الفرع، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف الهيئة إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة. 

ضبط لحوم فاسدة الغربية محافظة الغربية حملة مكبرة لضبط السلع المنتهي صلاحيتها

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وائل لطفي

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