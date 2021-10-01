الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة بالبحيرة
انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق قرية زهرة البحرية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل جثث المتوفيين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي والمصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقي مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق قرية زهرة البحرية التابعة لمركز دمنهور وأسفر الحادث عن إصابة كلا من:" محمد كمال بسيوني، 37 عامًا، مصطفي كمال بسيوني، 27 عاما"، ومقيمين بقرية سنطيس وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

 

ووفاة كلا من:"إيمان سمارة لبده، 20 عامًا، نورا محمد إبراهيم ناصف، 22 عامًا، محمد مصطفي كمال بسيوني، عام واحد"، وتم نقل الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي دمنهور التعليمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

كما أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكرواص بطريق "إدكو- دمنهور"، أمام قرية 6 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة.


تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسها بطريق " ادكو / دمنهور"، أمام قرية 6 بدائرة المركز وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي إدكو المركي لتلقي العلاج اللازم.


والمصابين هم كلا من:" اسلام رمضان شحاتة، 26 عامًا، محمد عطية محمود سالم، 25 عامًا، محمود محمد الصافي، 22 عامًا، علاء الدين علاء مصطفي، 17 عامًا، أحمد حسن عبد الحليم حسن، 17 عامًا، محمد سعيد عبد النبي، 13 عامًا، محمد سعد أبو النجا، 15 عامًا، محمود صبري فتحي، 18 عامًا، محمد عيد جابر، 15 عامًا"، وجميعهم مقمين بمنشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصر انقلاب سيارة الخميس ميكروباص انقلاب محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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