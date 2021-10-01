محافظة الغربية تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد والذي يبدء في التاسع من أكتوبر المقبل.

وأضاف "رحمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تفقد عدد من المدارس بمراكز المحافظة الثمانية للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم، وأنه تدريب المعلمين على استخدام السبورة الذكية، وتجهيز الفصول، وصيانة الملاعب، وكافة الاستعدادات لانتظام الدراسة بالمدارس.

وأوضح أنه وجه هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في بعض المدارس، كما وجه مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة الانتهاء من إعطاء اللقاح لكافة العاملين بالمدارس.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس؛ حرصا على سلامة الطلاب، و توفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى التعليم حيث شهدت الغربية خلال الأعوام السابقة طفرة فى قطاع التعليم بشكل غير مسبوق من خلال بناء وتشيد ورفع كفاءة ٤٠٠ مدرسة و ٦٣١٦ بتكلفة ٢.١ مليار جنيه.

من جهته أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن إجمالي عدد المدارس الجاهزة لإستقبال الطلاب خلال هذا العام يبلغ (2529) مدرسة، تم المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وإعداد تقرير منفصل عن كل مدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المباني المدرسية بجانب تجهيز عدد (22) مدرسة جديدة بقوة (319) فصل دراسي لافتتاحها ودخولها الخدمة لهذا العام، كما تم تزويد المدارس بالأثاث المدرسى اللازم بمبلغ 6 مليون جنيه بعدد 3800 مقعد للمراحل المختلفة بجانب تزويد المدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز زفتى بتجهيزات إضافية بإجمالي 11.6 مليون جنيه بخلاف الإنشاءات.



وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد إفتتح معرض «أهلًا مدارس» والمقام بمقر الغرفة التجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، لتوفير كافة مستلزمات الطلاب مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، وصلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.