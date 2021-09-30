مصر تهز شباك ليبيريا بثنائية فى بروفة «التجربة الليبية»

أضاف محمد شريف نجم المنتخب الوطني الأول، الهدف الثاني لمصر في مرمى ليبيريا في المباراة الودية المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب، لتصبح النتيجة 2 ـ 0 لصالح مصر.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي ليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، والجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً (الثانية في ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان شريف قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ايضا.

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

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مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا