مدبولى يصدر قرارًا بتعيين القاضى رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنشيط السياحة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين عمرو القاضي رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة عام، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي الذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

يشار إلى أن عمرو القاضي هو عضو في لجنة «خبراء الترويج السياحي» منذ عام ٢٠٢٠ وهي اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار وتضم عددا من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى عضويته للجنة إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مشاركته في إعداد حملات الترويج المصرية بالأسواق العربية والأوروبية.

ويتمتع عمرو القاضي بخبرة تمتد لـ30 عاماً في تخصصات متنوعة بمجالات الإعلام والإعلان وفنون التسويق، حيث تدرج خلال هذه السنوات في الوظائف المختلفة حتى وصل لمناصب الإدارة العليا منذ عام 2003، ونائباً لرئيس مجلس إدارة إحدى أكبر المجموعات التسويقية منذ عام 2014.

واستطاع طوال هذه السنوات الطويلة بناء وتعزيز شبكة علاقات عمل قوية بمختلف أطراف صناعة الإعلام والإعلان والتسويق داخل مصر وفي المنطقة العربية وكذلك دولياً.

وعمل خلال السنوات الماضية مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الإعلام والإعلان مثل شركات هورايزون العالمية للإعلان Horizon ، وشركة لوي الإنجليزية للإعلان Lowe Worldwide ، وشركة مايند شير العالمية للوسائل الإعلانية Mindshare worldwide ، وآخرها شركة دي دي بي العالمية للإعلان DDB Worldwide.

وفي خلال عمله مع هذه الشركات أتيح له الفرصة للعمل مع كبري العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى كبار المعلنين المحليين والإقليميين.