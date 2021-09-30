الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تندد بإجراء إثيوبيا غير المسبوق بطرد مسئولين من الأمم المتحدة

بايدن
بايدن

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لقرار إثيوبيا بطرد 7 مسئولين أمميين كبار من أراضيها، بزعم محاولتهم التدخل في الشئون الداخلية الإثيوبية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل ردا على هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: "الحكومة الأمريكية تدين بأشد العبارات الممكنة تحرك الحكومة الإثيوبية غير المسبوق لطرد قيادة جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".

وأضافت بساكي أن الولايات المتحدة تتفق مع مسؤولي الأمم المتحدة بأن النهج الذي تتبعه إثيوبيا غير بناء ويجب وقفه، معربة عن قلقها حيال قيام الحكومة الإثيوبية بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ودعت بساكي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل، من أجل إرسال رسالة واضحة للحكومة الإثيوبية مفادها أن إعاقة العمليات الإنسانية أمر غير مقبول.

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