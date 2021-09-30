الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يمدد عمل البعثة الأممية فى ليبيا حتى يناير المقبل

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا حتى آخر يناير المقبل.

من جهتها أكدت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، أنه يجب تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وسحب القوات الأجنبية منها.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة البعثة الأممية الى ليبيا  برئاسة يان كوبيش غدا حيث تم التصويت على مد صلاحيتها شهرا واحد فقط بسبب الخلاف بين القوى الكبرى.

وكانت  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت اليوم الخميس، باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للمرة الأولى في العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة، في بيان لها نشر عبر صفتحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك": إن هذا الاجتماع يعد "رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشرًا على متانة الجهود المبذولة".

وكانت اللجنة العسكرية بين طرفي الصراع الليبي اجتمعت أمس في العاصمة طرابلس، وقد شهد الاجتماع حضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفين تاونسند، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

 

إشادة أمريكية بالاجتماع
 

ولاحقا، أشادت السفارة الأميركية بالاجتماع قائلة: "إنه يُعدُّ خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني".

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة أخرى: "أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر (2020) لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية".

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يبحث في ألمانيا، اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا.

وبحسب ما صرحت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، لوسائل إعلام محلية، فإن المنفي سيلتقي ميركل وعدداً من المسؤولين.

وأوضحت المتحدثة، أن المنفي سيبحث مع ميركل مستجدات تنفيذ خارطة الطريق المنجزة في برلين، إضافة إلى مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

مجلس الأمن الدولي البعثة الأممية في ليبيا ليبيا وقف إطلاق النار في ليبيا يان كوبيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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