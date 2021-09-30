موسكو تجهز لإطلاق دفعة جديدة من أقمار «غونيتس» لمراقبة الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، اليوم الخميس، أن روسيا تخطط لإطلاق دفعة جديدة من أقمار منظومة "غونيتس" العام المقبل.

وقال بيان صادر عن المؤسسة، نقلته شبكة "روسيا اليوم" "تخطط روسيا لإطلاق دفعة جديدة من أقمار Gonets-M إلى مدارات الأرض، الأقمار № 33 و№ 34 و№ 35 من المفترض أن تطلق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، عملية الإطلاق من المفترض تنفيذها في الربع الرابع من العام القادم، وضمن عقود موقعة ما بين روس كوسموس والمركز المسؤول عن تشغيل مرافق البنى التحتية في المطار المذكور".

وأضاف البيان: "سيستخدم في عملية إرسال الأقمار المذكورة إلى مدارات الأرض صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1b، وهذه العملية تعتبر أول عملية إطلاق لأقمار غونيتس من مطار فوستوتشني الفضائي.. عملية الإطلاق السابقة لهذا التنوع من الأقمار جرت من قاعدة بليسيتسك الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع الروسية".

وصممت روسيا منظومة "غونيتس" لتضم أقمارا صناعية تعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وتوفر الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض، بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية.

وكان مركز Arcturus الروسي لتكنولوجيا الفضاء، أعلن أمس، أن خبراءه يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع، قال كبير الخبراء في المركز، أنطون ألكسييف: "يعمل مركزنا التابع لوزارة التعليم والعلوم الروسية حاليا على تطوير قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد، القمر سيساعد في مسح مناطق الأرض المغطاة بالجليد وسبر مناطق طريق بحر الشمال لضمان سلامة الملاحة".

وأضاف: "نعمل على تطوير القمر المشروع في إطار مشروع Arkokulus-01 الذي يتبناه مركزنا، هدفنا هو استحداث منظومة روسية تسمح لنا بمراقبة المناطق الشمالية على مدار الساعة، ومراقبة أحوال الطقس على طول طريق بحر الشمال، ومراقبة أحوال الجليد والطقس على طول هذا الطريق مهمة لضمان سلامة الملاحة وتطوير مناطق القطب الشمالي بشكل عام، من المفترض أن ينفذ المشروع خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".