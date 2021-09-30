لطلاب التعليم الفني.. مزايا الالتحاق بمدرسة «HST»

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية هى إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع «HST» للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، ويتميز طلابها بالحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، كما يتم تدريبهم بشكل عملى أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى أن طلابها يتمتعون بفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سنوات الدراسة بمدرسة HST هي 3 سنوات ويوجد بها التخصصات التالية (الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية والفنون الرقمية).

ويتناول المنهج الدراسي العلوم الأساسية و الثقافية العلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملي.

ونشرت صفحة الوزارة الرسمية فيديو تعريفي عن المدرسة، ويمكن مشاهدته من هنا