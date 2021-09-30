مذكرة برلمانية لإنشاء وحدة إسعاف بقرية بيتبس بالمنوفية

تقدمت هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الخميس، بمذكرة لرئيس هيئة الإسعاف تطالبه فيها بالموافقة على رغبة أهالي قرية بيبتس بالتبرع بقطعة أرض وبنائها وتجهيزها بشكل كامل لصالح بناء وحدة إسعاف بالقرية برعاية سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية.

وتفقدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن المكان المقترح لإنشاء وحدة إسعاف لقرية بيبتس بشبين الكوم بصحبة الدكتور محمد سعدية، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية.

وأوضحت عضو صحة النواب، في بيان الخميس، أنها تابعت مع أهالي بيتبس طلبهم على مدار الأيام الماضية بإنشاء نقطة إسعاف للقرية أثناء عمل القافلة الطبية المجانية للقرية ووعدت بتنفيذ مطلبهم.

أضافت هناء أنه تم إجراء المعاينة الأولية للمكان المقترح بالقرية قطعة أرض على مساحة ١٢٠ متر بجوار الوحدة الصحية تبرع من الحاج عامر الفخراني.

وأكدت أنها قدمت مذكرة لرئيس هيئة الإسعاف برغبة الأهالى في التبرع بقطعة الارض وتجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية لصالح الهيئة؛ لخدمة القرية والقرى المجاورة لها على طريق شبين الكوم - طنطا.