سامي مغاوري: قدمت 104 مسرحيات وعشقى للمسرح لم ينتهِ (صور)

أقامت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، الخميس، ندوة للفنان الكبير سامي مغاوري في إطار تكريمه في الدورة التي أدارها الفنان يوسف إسماعيل، وأكد مغاوري أنه تربطه برئيس المهرجان علاقة صداقة قوية جدًا، معربًا عن سعادته بهذا التكريم خلال 2021.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

وأكد سامي مغاوري سعادته بالتكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة يوسف إسماعيل، لافتًا إلى أنه بدأ في مجال التمثيل وعمره ٧ سنوات في الإذاعة، حيث اكتشفه خاله المخرج والفنان أحمد زكي وقدمه في مسلسل إذاعي، ثم شارك في أكثر من عمل إذاعي ومسرحي، وجاءت عليه فترة ابتعد فيها عن التمثيل وانعدمت رغبته في الاستمرار في هذا المجال.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

أضاف:"عندما ذهبت إلى الجامعة كنت قد نسيت التمثيل، ووجدت إعلان في الجامعة عن الراغبين في الانضمام إلى فريق التمثيل في الجامعة، وبعد أن كنت رافضًا العودة للتمثيل، لكن الفضول تمكن مني وتقدمت بالفعل إلى فريق التمثيل، وما شجعني أكثر هي مسرحية "ملحمة الوداع" عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وهذا ما شجعني على الوقوف على المسرح من جديد وهو العمل الجماعي بهذه الملحمة، ثم بعد ذلك شاركت في مسرحية "امبراطورية ميم"، وتوالت الأعمال بعد ذلك على مسرح الجامعة وعندما مثلت "الغول" بمسرح الجامعة في نفس التوقيت كنت أقدم عروضا بمسرح الطليعة لنصوص عالمية وعربية.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

أضاف مغاوري: "الجيل القديم تكون في وجدانه الفن من خلال السينما الصيفي، كنّا نشاهدها من شرفة منازلنا، وأيضا كنّا نجتمع حول وسيلة إعلامية واحدة وهي الراديو ".

وتابع مغاوري، "مرحلة الجامعة كانت عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصيتي في التمثيل، وظللت في الجامعة ١٠ سنوات، وكنت أقدم بالتوازي في تلك الفترة مسرحيات في منتخب الجامعة ومسرح الطليعة.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

وعن احترافه العمل في التلفزيون، قال: "مسرحية "دقة زار" قدمتها على مسرح الطليعة مع محسن حلمي، وهى التي نقلتني من المسرح للتلفزيون وشاركت في اول مسلسل مع المخرج محمد فاضل بعنوان "وقال البحر"، وقدمت فيه ١٣ حلقة، ثم بعد ذلك قمت بعمل مسلسلات وأفلام سينما مع السيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف فكنت دائمًا أشارك في أعمالهما، وخلال كل ذلك كان في قلبي دائمًا ولم تنقطع صلتي بالمسرح وقدمت نحو ١٠٤ عروض مسرحية، ولو أن العمل في المسرح يوفر لنا ماديا ما يجعلنا نمارس حياتنا ويكفي التزاماتنا ماديا وكنت لا أعمل إلا في المسرح، مضيفًا أن المخرجين سمير العصفوري ومحسن حلمي وحسن عبدالسلام وعصام السيد هم المخرجون الذين كانوا يمنحونه الفرصة للارتجال، مؤكدا أنه يرتجل من خلال الشخصية التي يقدمه دون الخروج عن النص أو إفساد العمل.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

وعن عمله في الدوبلاج، قال سامي مغاوري: "بدأت علاقتي بالدوبلاج من بداية عملي في الإذاعة وأنا طفل، وفي فترة حرب ٦٧، منعت الأفلام الأمريكية من العرض في مصر، وبدأوا في تلك الفترة بعرض أفلام روسية،

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

لكنها لم تلق أي إقبال من الجمهور بسبب اللغة، ومن هنا جاءت فكرة ترجمة تلك الأفلام وعمل دوبلاج لها بأصوات مصرية واستعانوا بالعديد من الممثلين المعروفين وانا كنت معاهم، ومن هنا أصبحت عندي فكرة عن الدوبلاج، وبعد سنوات أرسل لي المخرج عصام السيد للعمل معه في فيلم مدبلج "١٠١ كلب"، وقدمت دوبلاج شخصية شلبي بفيلم "شركة المرعبين المحدودة" والناس عرفتني بهذه الشخصية، وكانت الأطفال تناديني في الشارع باسم عمو شلبي.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

في نهاية الندوة، وقع الفنان سامي مغاوري على كتاب "سامي مغاوري.. العازف على أوتار الكوميديا" الذي أصدره المهرجان بمناسبة تكريمه وهو من تأليف د.محمد زعيمة.

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري

ندوة الفنان الكبير سامي مغاوري