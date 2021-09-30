إبراهيم عبدالمجيد يطرح «حاولت أن أنظر حولى وأمامى»

صدر حديثًا عن دار المفكر العربى للنشر والتوزيع كتاب «حاولت أن أنظر حولى وأمامى.. مصر الحياة- الفن- الأدب- الوداع»، للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

والكتاب عبارة عن مقالات نظمها الكاتب بحيث تنتمى كل مجموعة منها إلى قضية أو فكرة، معالجة بلغة ممتعة وترصد تجربة ثرية فى الحياة.

على الغلاف الخارجى للكتاب نقرأ: «يأخذنا الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد فى رحلة إلى ما حولنا فى مصر والعالم، وإلى الأفكار الكبرى عابرة التاريخ فى الفن والإبداع، وسؤال الكاتب الذى يخايله دائمًا فى رواياته ومقالاته عن الواقع والعالم والوجود».

و«عبدالمجيد» هو صاحب ثلاثية الإسكندرية «لا أحد ينام فى الإسكندرية- طيور العنبر- الإسكندرية فى غيمة»، وأيضًا له مؤلفات مثل: «بيت الياسمين» و«عتبات البهجة» و«صياد اليمام» و«أداجيو والعابرة» وأخيرًا «ثلاثية الهروب من الذاكرة» وغيرها.

كما أن للكاتب مجموعات قصصية أخرى وكتبًا فكرية ومترجمة، منها: «رسائل من مصر»، وحاز على جوائز رفيعة، مثل: جائزة الدولة التقديرية، وجائزة كتارا، وجائزة الشيخ زايد فى الآداب وغيرها، وتُرجمت كثير من أعماله إلى لغات أجنبية.