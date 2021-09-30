تطبيق الاستعاضة الإلكترونية لصرف السلع للمستفيدين من البطاقات التموينية بالأقصر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة تطبيق تجربة جديدة وهي الاستعاضة الإلكترونية لصرف السلع التموينية للمستفيدين من البطاقات التموينية بالأقصر كأول تجربة على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركات الكروت الذكية.

وتقوم التجربة الجديدة على تطبيق يتم تحميله على المحمول، ويحدد السلع التي يرغب المواطنين في صرفها كل شهر، ومن خلال هذه الرغبات تصرف الوزارة السلع.

ويتم صرف الاستعاضة الأولى للشهر للتاجر التموينى أو بقالي التموين وفقا لتطبيق المحمول الذي يحدد السلع التي يرغب بها المواطنون، ويمكن للتاجر الحصول على 4 استعاضات شهريا من مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من صرف 8 في منظومة التموين الحالية.