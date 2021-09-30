استعدادًا للعام الدراسى.. مبانٍ جديدة وفصول إضافية لتقليل «الكثافة»

ترميم ورفع كفاءة المدارس بهدف زيادة عدد الفصول الدراسية لتقليل الكثافات الطلابية، بما يوفر بيئة مناسبة وصحية تساعد على التحصيل الدراسى كان هدفًا أساسيًا للدولة خلال الفترة الماضية، وحرصت على الانتهاء من عدد كبير من خطة إنشاء المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وقبيل انطلاق الدراسة ترصد «الدستور» تطورات ملف إنشاء المدارس ورفع الكفاءة، للوقوف على ما تم إنجازه وما يجرى العمل عليه.

سوهاج 125 مدرسة تضيف 1651 فصلًا بتكلفة 747 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن المحافظة تشهد تغيرًا ملحوظًا فى قطاع التعليم من خلال إدراج ١٢٥ مدرسة بخطة التطوير.

وأضاف أن المدارس الجديدة تضيف نحو ١٦٥١ فصلًا دراسيًا تساعد على تقليل كثافة الفصول، بتكلفة إجمالية نحو ٧٤٧ مليون جنيه.

وأوضح سيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن المدارس المدرجة بخطة التطوير موزعة على مراكز المحافظة بواقع: ٣٢ بمركز البلينا، و٢٩ بجرجا، و١٩ بالمنشأة، و١٠ فى المراغة، و١٣ مدرسة بطما، و٨ مدارس بساقلتة، و١٤ بدار السلام.

وقال: «جرى الانتهاء من ٢٩ مدرسة تضم ٤١٦ فصلًا دراسيًا بتكلفة ١٦٠ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، ١٠ مدارس فى البلينا، و٥ فى المنشأة، و٤ فى دار السلام، و٤ فى جرجا، و٢ بالمراغة، و٢ بطما، و٢ فى ساقلتة».

ولفت «أبوعقيل» إلى استمرار العمل بتطوير ٦٢ مدرسة، تضم ٧٥٦ فصلًا دراسيًا، بتكلفة ٣٤٦ مليون جنيه، بواقع ١٢ مدرسة فى البلينا، و١٧ فى جرجا، و٩ بالمنشأة، و٦ بالمراغة، و٨ بطما، و٤ بساقلتة، و٦ بدار السلام.

وتابع: «هناك ٨ مدارس جرى الانتهاء من إسنادها وتسليمها تمهيدًا لبدء أعمال التطوير، بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، منها ٣ مدارس بالبلينا، ومدرستان بطما، ومدرستان بدار السلام، ومدرسة بجرجا».

واختتم: «هناك ٤ مدارس جارٍ إسنادها بتكلفة ٣٣ مليون جنيه، إلى جانب ٢٢ مدرسة جارٍ تجهيز الرسومات والمقايسات اللازمة للإسناد بتكلفة ١٣٥ مليونًا و٥٠٠ ألف جنيه».

الإسكندرية ٥٢ مدرسة حديثة بـ381 مليون جنيه

استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد بتدشين ٥٢ مدرسة جديدة، تم الانتهاء من إنشائها، فضلًا عن استمرار العمل لتدشين ٣٢ مدرسة أخرى، مع صيانة ٨٢ مدرسة بالمحافظة. وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت بالفعل، خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ وحتى سبتمبر ٢٠٢١، من إنشاء ٥٢ مدرسة بتكلفة إجمالية تقدر بـ٣٨١ مليونًا و٢٤٤ ألف جنيه فى ٧ أحياء بالمحافظة، هى المنتزه، وشرق، ووسط، والعجمى، وغرب، والعامرية، وبرج العرب، بإجمالى ٩٩٧ فصلًا. وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حاليًا على إنشاء ٣٢ مدرسة أخرى، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢١٣ مليونًا و٤٨٩ ألف جنيه، فى ٥ أحياء بالمحافظة، بإجمالى ٥٣٩ فصلًا، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول وإتاحة مناخ تعليمى مناسب للطلاب، عبر تدشين ٥ مدارس بإدارة المنتزه، و٥ بإدارة شرق، وواحدة بإدارة وسط، و٤ بالعامرية، و١٧ مدرسة بإدارة برج العرب.

مطروح استقبال الطلاب فى 806 مؤسسات تعليمية

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المحافظة انتهت من استعداداتها لانطلاق العام الدراسى الجديد، داخل ٨٠٦ مدارس ابتدائى وإعدادى وثانوى وتعليم فنى ومجتمعى، من بينها ١٣ مدرسة جديدة.

وأوضح «سلامة» أنه تم إنشاء ١٣ مدرسة جديدة، لتدخل الخدمة فى العام الدراسى المنتظر، من بينها ٣ مدارس فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير ١٥ مدرسة، فى كل من: مرسى مطروح والضبع والحمام وبرانى وسيوة.

البحر الأحمر مدرستان فى الغردقة ورأس غارب

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأضاف أن مدارس المحافظة لا تحتاج لترميم أو رفع كفاءة كونها حديثة البناء، مشيرًا إلى إضافة مدرستين جديدتين هذا العام، فى مدينتى الغردقة ورأس غارب.

الوادى الجديد 4 مدارس بينها «اليابانية»

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية فى الوادى الجديد عن تطوير ورفع كفاءة ٢٩ مدرسة قائمة، وإنشاء ١٣ جديدة أخرى، على مستوى المراكز الخمسة وقراها فى المحافظة.

وقالت إيمان صبرى، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى الوادى الجديد، إنه «جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة ٩ مدارس، بعد الانتهاء من رفع كفاءة ٢٠ مدرسة بالفعل».

وأضافت مدير الأبنية التعليمية فى الوادى الجديد: «الهيئة تعاين جميع مدارس المحافظة، لإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة لها، قبل بداية العام الدراسى الجديد».

وفيما يتعلق بالمدارس الجديدة، كشفت عن الانتهاء من إنشاء ٤ مدارس جديدة، من بينها المدرسة اليابانية على مساحة ١٠ آلاف متر فى مركز الخارجة، بتكلفة ٢٣ مليون جنيه، إلى جانب العمل حاليًا على الانتهاء من إنشاء ٩ مدارس جديدة أخرى، فى عدد من مناطق المحافظة.

الغربية افتتاح 22 مدرسة.. وتوفير مقاعد بـ6 ملايين جنيه

شدد طارق رحمى، محافظ الغربية، على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى تفقده عددًا من هذه المدارس فى مراكز المحافظة الثمانية، للتأكد من جاهزيتها وتوافر كل الإمكانات بها، وبالتالى توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وقال «رحمى» إن الغربية شهدت ما وصفه بـ«الطفرة غير المسبوقة» فى قطاع التعليم، خلال الأعوام السابقة، من خلال بناء ٤٠٠ مدرسة ورفع كفاءة ٦٣١٦ أخرى، بتكلفة ٢.١ مليار جنيه.

وكشف الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أن إجمالى عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب، خلال العام الدراسى المرتقب، وصل إلى ٢٥٢٩ مدرسة، مشيرًا إلى المرور عليها من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وإعداد تقرير مفصل عن كل مدرسة.

وأوضح «عطا» أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المبانى المدرسية، وتجهيز ٢٢ مدرسة جديدة تضم ٣١٩ فصلًا دراسيًا، لافتتاحها ودخولها الخدمة هذا العام.

وأشار إلى تزويد المدارس بـ٣٨٠٠ مقعد، بتكلفة ٦ ملايين جنيه، فضلًا عن تزويد المدارس المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى مركز زفتى بتجهيزات إضافية تبلغ قيمتها ١١.٦ مليون جنيه، إلى جانب الإنشاءات.

أسوان 12 مدرسة بـ77.5 مليون

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الميدانى على ١٤٣٠ مدرسة للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسى الجديد. وتابع «عطية» آلية انتظام العملية التعليمية فى المدارس التى سيتم تحويلها لمدارس بديلة مجاورة لها لحين انتهاء مشروعات إنشاء وصيانة المدارس، ومنها قرب افتتاح ١٢ مدرسة جديدة بتكلفة ٧٧.٥ مليون جنيه وتضم ٢١٤ فصلًا. وأوضح أنه يجرى العمل فى ٦٧ مدرسة أخرى بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه وتضم ٧٧٠ فصلًا، الشاملة لـ٤٤ مدرسة بتكلفة ٤٠ مليون جنيه وتضم ٥٥٠ فصلًا.

أسيوط 3458 فصلًا بمليار جنيه

قال محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن إجمالى المدارس المنفذة فى خطة العام الحالى يبلغ ٢٣٠ مدرسة بإجمالى ٣٤٥٨ فصلًا دراسيًا وبتكلفة تزيد على المليار جنيه، وذلك من أجل تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم.

وأوضح أن المدارس الجديدة التى يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يبلغ عددها ٨٦ مدرسة بواقع ١٢٢٧ فصلًا دراسيًا، بتكلفة ٣٨٨ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه، منها ٤١ مدرسة تم الاستلام الابتدائى لها بواقع ٥٨٣ فصلًا دراسيًا بتكلفة ١٩٤ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه، و٣٨ مدرسة جارٍ العمل بها بواقع ٥٤٩ فصلًا دراسيًا بتكلفة ١٩٤ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه.

وأشار «دسوقى» إلى أنه يجرى العمل فى ٧٢ مدرسة بواقع ١١٤٥ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٣٦٠ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، منها ٧ مدارس جارٍ تسليم الموقع، وذلك ضمن خطة إنشاءات الهيئة لعام «٢٠٢١/٢٠٢٢».

كفرالشيخ 24 مدرسة تدخل الخدمة

قال المهندس محمد السبكى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، إن كل مدارس المحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد منذ اليوم الأول، ومن بينها المدارس الجديدة المقرر أن تدخل الخدمة خلال العام الجارى.

وأضاف: «تم إنشاء ٢٤ مدرسة جديدة بكفرالشيخ ومجهزة بكل ما تحتاج إليه وفق أحدث الطرز، وجميعها ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى، ليرتفع بذلك إجمالى عدد مدارس المحافظة إلى ٢٢٣٣ مدرسة». وتابع: «تم أيضًا تطوير عشرات المدارس مع إعادة الترميم والصيانة للفصول والمرافق، وذلك من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة لكل من الطالب والمعلم، مع توفير أماكن تليق بالعملية التعليمية، وتم تزيين وتجميل الفصول الدراسية والمدارس استعدادًا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد».

قنا صيانة 52 وإنشاء 38

كشف الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن تطوير العديد من المدارس فى مدن ومراكز المحافظة.

وقال إنه يجرى إنشاء ٣٨ مدرسة جديدة، فضلًا عن إجراء صيانة لـ٥٢ مدرسة كصيانة كاملة خلال المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، إلى جانب تطوير ٧٦ مدرسة فى المرحلة الثانية.

الفيوم تسليم ٢٣ مدرسة تضم ٣٥٨ فصلًا

كشف حسن سلامة، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، عن تسليم ٢٣ مدرسة تضم ٣٥٨ فصلًا، ما بين إنشاء وإحلال وتجديد وتوسعة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجارى، بتكلفة وصلت إلى ١١٨ مليونًا و٦٠٠ ألف جنيه.

وأشار إلى مراعاة تنفيذ هذه المشروعات فى المناطق المحرومة والأشد احتياجًا لإنشاء مدارس، وذات الكثافات الطلابية المرتفعة.