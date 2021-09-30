في اليوم العالمي للمسنين.. كيف تحارب علامات الشيخوخة المبكرة؟

يحتفل العالم غدًا باليوم العالمي للمسنين والذي يحتفل به في 1 أكتوبر من كل عام ومن المقرر أن تقدم الحكومات الكثير من حملات التوعية بأمراض الشيخوخة والتي أشهرها الزهايمر.

وتعتبر مشكلة الشيخوخة المبكرة من أكثر المشكلات التي يقع فيها الشباب هذه الأيام بسبب كثرة التعرض للضغوط سواء في العمل أو غيرها من ضغوط الحياة.

ومع وجود العديد من المنتجات في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها سيبطئ من آثار الزمن على وجهك؟ وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "every day health" الطبي.

يقول جوشوا زيشنر، مدير قسم التجميل والأبحاث السريرية في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى Mount Sinai في مدينة نيويورك، إن بعض المكونات، مثل الريتينول وواقي الشمس لها فوائد مثبتة.

ويوصي أطباء الأمراض الجلدية باستخدام ما يلي لمساعدة بشرتك على أن تبدو متينة ومتوهجة لسنوات قادمة.

فيتامين ب.. لبشرة وشعر وأظافر صحية:

تظهر هذه الفيتامينات الأساسية بأشكال ومركبات متعددة في منتجات العناية بالبشرة، ومع ذلك فإن وظيفة جميع مشتقات فيتامين ب هي تحويل الطعام إلى طاقة يستفيد بها الجلد.

أوضح خبراء العناية بالجلد أن فيتامينات ب يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص عند استخدامها موضعياً في المرطبات، فإن الخلايا التالفة سوف تلتئم وتتجدد بسرعة أكبر.

أنزيم Q10.. لحماية الكولاجين:

فيتامين Q، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في بناء الأساس اللازم للبشرة الشابة، حيث يساعد على حماية الأنسجة المرنة والكولاجين الذي يشكل بشرتك.

مع تقدمنا ​​في السن، تتضاءل مستويات الإنزيم المساعد الطبيعي Q10، وفقًا لما ذكره معهد Linus Pauling في جامعة ولاية أوريجون، مما قد يبطئ من قدرة الجلد على التجديد وحماية نفسه من التلف.

يجد الكثير أن تناول مكمل غذائي، إضافة إلى استخدام الكريمات الموضعية يؤدي إلى نتائج مثالية، حيث وجدت دراسة عشوائية، أن تناول مكمل Q10 يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسين مظهر التجاعيد وأدى إلى بشرة أكثر نعومة.

معدن النحاس لمنع ترهل وملء التجاعيد:

يشير بحث نشر مؤخرًا في مجلة "Current Chemical Biology" إلى أن معدن النحاس يساعد المضاد للشيخوخة ضروري لتكوين الكولاجين على دعم البشرة لمنع الترهل وملء التجاعيد.

وأظهرت الدراسات السريرية أن النحاس يساهم في تطهير وتجديد الكولاجين المكسور، مما يجعله مكونًا ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في تحسين مظهر البشرة المتضررة من أشعة الشمس والندوب.

الشاي الأخضر.. لتنشيط بشرتك:

يمكنك احتساء كوب من الشاي الأخضر الدافئ للاسترخاء، لكن النبات القديم الذي يتم تحضير الشاي منه مليء بالعناصر الغذائية التي تعيد شحن بشرتك، وعلى وجه التحديد ستكون تلك مواد كيميائية نباتية تسمى البوليفينول.