الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العلوم الصحية» تشارك بالمؤتمر الدولي الأول «مستقبل الدول وصناعة العقول»

أحمد السيد الدبيكي
أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية

يترأس أحمد السيد الدبيكي، نقيب نقابة العلوم الصحية، وفدا رسميا من النقابة العامة، للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الدولية للتعليم والتعلم الإلكتروني، تحت عنوان «مستقبل الدول وصناعة العقول»، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ويتكون الوفد من منى حبيب، الأمين العام للنقابة، وخالد فتحي، أمين الصندوق.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن تمثيل النقابة في هذا المؤتمر الدولي الهام، يأتي باعتبارهم أحد أهم الفئات العاملة بالقطاع الصحي في مصر، ويمثلون مصر أمام دول العالم، ويطلعون على خبرات الدول والجهات الأخرى من خلال ممثليها، وذلك للاستفادة بها في تغيير ثقافة خريجي العلوم الصحية المصريين وتوعيتهم نحو الأفضل، في إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، وتطبيق استراتيجية قومية مداها 2030، وستشهد مصر وقتها اكتمال الجهود المؤسسية بالدولة، وتتويج كفاح سنوات طويلة، استهدفت بناء البشر قبل والحجر.

وقال إن نخبة متميزة من صناع القرار والسياسات، ومطوري العقول، سيشاركون في المؤتمر، في بادرة لتطور وازدهار المستقبل، برئاسة الدكتور الغريب زاهر إسماعيل، أستاذ التربية بجامعة المنصورة، وبمشاركة عدد من الجامعات العربية والمصرية، حيث يعزز المؤتمر التعاون العربي المشترك في تطوير الدول وبناء الإنسان، ويثبت دعائم بناء الدول العربية الجديدة في جميع محاوره، التي تهتم بالتوجهات العليا التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال خبرات ورؤى أكثر من 50 من القيادات العليا العربية والمصرية، من الجهات والوزارات والجامعات، وأكثر من 250 من قيادات وأساتذة الجامعات العربية والمصرية.

كما يدعم المؤتمر تنشيط السياحة العربية المصرية، ويعزز تنميتها داخليا وعربيا وإقليميا، ويقدم الأساليب الحديثة لصناعة العقول البشرية، وتوظيفها في تطوير مستقبل الدول، كما يقدم طرق تطوير التعليم بجميع أنواعه، ومن بينها «الإلكتروني، والصحي، والفني، والخاص، والعام، والنوعي».

وأكد الدبيكي أن المؤتمر يعزز الأمن القومي المصري والعربي، وكذلك المواطنة، وصناعة العقول وتطويرها، ويهدف إلى تطوير تمكين المرأة والفئات المهمشة وذوي القدرات الخاصة ورعاية المسنين، ويشمل تطوير الصناعات الصغيرة والتجارة والاستثمار والتدريب والتحول الرقمي، ويعزز تكامل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتدريبية بين المؤسسات والجامعات في الدول العربية، إضافة إلى تطوير علاقة التعليم بالاقتصاد وسوق العمل وحوكمة المؤسسات العاملة فيها.

النقابة العامة نقيب العلوم الصحية الدبيكي مؤتمر التعليم الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

«ثورة عكاشة».. أسرار من حياة أيقونة الثقافة والفنون فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل 48 فلسطينيًا من جنين منذ واقعة «جلبوع»