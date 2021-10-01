عمومية «ممفيس» للأدوية تعتمد استمرار الشركة والتصديق على القوائم المالية

انعقدت أمس الخميس الموافق 30 سبتمبر الجمعية العمومية غير العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، حيث أقرت استمرار الشركة بعد تجاوز الخسائر نصف رأس المال.

كما أقرت الجمعية العموميةالعادية التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المالي 2020-2021.

وحققت ممفيس أرباحًا بلغت 41.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 17.4 مليون جنيه في العام المالي السابق.

ووافق مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، على الهيكل التنظيمي للشركة المعروض على المجلس مبدئياً على أن يعاد تقييمه في ظل التطبيق الفعلي له بالاستمرارية أو تعديله وفقاً للضرورة.

وقالت الشركة إن المجلس وافق على اعتماد النظام الأساسي للشركة.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 5 بالمائة لتسجل 395.5 مليون جنيه، مقابل 378.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

وحققت الشركة 518.71 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 490.09 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

ووافق مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، على تعيين عصام صادق محمد صادق رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذي.

وقالت الشركة إن المجلس قرر تعيين عبلة يوسف عبدالله عضواً منتدباً تنفيذياً.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2021 بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.